Житель Подмосковья несколько месяцев лечил насморк, пока врачи не вытащили из его носа молочный зуб
SHOT: Врачи вытащили молочный зуб из носа 22-летнего жителя Долгопрудного
Житель подмосковного города Долгопрудный на протяжении нескольких месяцев жил с инородным телом в носу. Он лечился от насморка, который никак не проходил, но оказалось, что виной его заболевания молочный зуб в носовом проходе.
Коллеги из SHOT выяснили, что 22-летний молодой человек обратился в долгопрудненскую больницу с жалобами на насморк, который подозрительно долго не проходил. Медики провели пациенту диагностику и обнаружили у него в носу молочный зуб. Как он оказался не на своём месте, местный житель объяснить не смог.
Инородное тело извлекли из носа молодого человека, после чего он наконец-то смог дышать полной грудью. После нескольких дней в медучреждении пациента выписали домой.
Ранее стало известно о другом подобном случае. Врачи из подмосковного Видного спасли двухлетнего ребёнка, которого в носу застряла фасоль. Инородное тело в правом носовом проходе мальчика разбухло, из-за чего с извлечением возникли сложности.