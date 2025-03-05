Житель Подмосковья несколько месяцев лечил насморк, пока врачи не вытащили из его носа молочный зуб

Житель подмосковного города Долгопрудный на протяжении нескольких месяцев жил с инородным телом в носу. Он лечился от насморка, который никак не проходил, но оказалось, что виной его заболевания молочный зуб в носовом проходе.

Коллеги из SHOT выяснили, что 22-летний молодой человек обратился в долгопрудненскую больницу с жалобами на насморк, который подозрительно долго не проходил. Медики провели пациенту диагностику и обнаружили у него в носу молочный зуб. Как он оказался не на своём месте, местный житель объяснить не смог.

Инородное тело извлекли из носа молодого человека, после чего он наконец-то смог дышать полной грудью. После нескольких дней в медучреждении пациента выписали домой.