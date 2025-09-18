Экс-директора Мурманского рыбного порта Громова обвинили в хищении 30 млн рублей

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело против бывшего руководителя АО «Мурманский морской рыбный порт» Александра Громова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным следствия, Громов оформил два фиктивных договора займа между портом и одним из сотрудников, после чего присвоил около 30 млн рублей. На эти деньги он приобрёл недвижимость в Мурманской и Калининградской областях.

Громов возглавил предприятие в июне 2023 года, однако вокруг его назначения сразу возникли сомнения: на сайте компании сообщалось, что документы о его полномочиях не были представлены. В марте 2024-го новым директором ММРП стал Андрей Бородин.

Ранее, в апреле 2023 года, против Громова уже возбуждали дело о превышении полномочий на посту директора Калининградского рыбного порта. Тогда его обвинили в незаконной продаже тепловозов, принадлежавших госпредприятию «Нацрыбресурс».