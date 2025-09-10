Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
10 сентября, 15:40

«Не выдержал, заговорив о жене»: Обвиняемый в хищении миллиарда замгубернатора расплакался в суде

Экс-замгубернатора Курской области Дедов заплакал на суде по делу о хищениях

Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram

Бывший первый замгубернатора Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, не смог сдержать эмоций и расплакался прямо во время заседания в Мещанском суде Москвы.

Выступая с просьбой об освобождении из-под стражи, Дедов рассказывал о своих заслугах и семье. Когда речь зашла о жене, он прервался и заплакал.

Ранее суд арестовал Дедова и экс-губернатора Алексея Смирнова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они совместно с руководством «Корпорации развития Курской области» организовали хищение миллиардов рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе с Украиной.

Фигурантами дела также стали бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев и экс-глава корпорации Владимир Лукин. Генпрокуратура потребовала взыскать с них и ряда коммерсантов более 3,2 млрд рублей.

«Не зря кабинет освящал»: Хинштейн счёл признанием вины сделку Смирнова со следствием
Марина Фещенко
