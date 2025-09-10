«Не выдержал, заговорив о жене»: Обвиняемый в хищении миллиарда замгубернатора расплакался в суде

Бывший первый замгубернатора Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, не смог сдержать эмоций и расплакался прямо во время заседания в Мещанском суде Москвы.

Выступая с просьбой об освобождении из-под стражи, Дедов рассказывал о своих заслугах и семье. Когда речь зашла о жене, он прервался и заплакал.

Ранее суд арестовал Дедова и экс-губернатора Алексея Смирнова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они совместно с руководством «Корпорации развития Курской области» организовали хищение миллиардов рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе с Украиной.