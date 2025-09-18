Ожерелье из своих костей: Элтон Джон шокировал родню жуткими подарками

Британский певец Элтон Джон готовит для своих близких шокирующие подарки из собственных частей тела, чтобы всегда «быть с ними рядом». Знакомые 78-летнего музыканта давно переживают о его состоянии. Артист всё чаще задумывается о смерти, своём наследии и бренности бытия. Об этом сообщает издание RadarOnline.

Не так давно певец перенёс очередную операцию на коленном суставе, осколки собственных костей он забрал из больницы с собой и сделал из них ожерелье. Также для родственников звезда готовит флаконы с собственной кровью и украшения из праха. Музыкант уверен, что именно такие подарки помогут его близким помнить о нём. Кроме того, подобные вещи несут энергетику звезды эстрады.

«Элтон называет это частью своего наследия… Он рассматривает эти работы как продолжение своего творчества… Для Элтона это не болезненно. Это способ оставить после себя что-то осязаемое и личное», — рассказал изданию один из приятелей артиста.