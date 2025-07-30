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30 июля, 14:09

«Могут помочь»: Певец Гуров признался, что завещает органы медицине

Певец Илья Гуров решил стать донором органов после смерти

Обложка © VK / Илья Гуров

Обложка © VK / Илья Гуров

Певец Илья Гуров высказался о возможности посмертного донорства органов, назвав это благородным делом. Об этом артист рассказал на премьере сериала «Хирург» Пятому каналу. По его мнению, легальное донорство заслуживает одобрения, а забота о других — важный современный тренд.

Илья Гуров поделился мнением о донорстве органов. Видео © Пятый канал

«Сейчас же очень, на самом деле, модно, и это очень хорошая мода, когда тебе некому что-то завещать, ты можешь завещать органы. Мне кажется, почему нет? Если ты всю жизнь был здоров, если ты вёл здоровый образ жизни, твои органы могут помочь другому», — подчеркнул Гуров.

Музыкант признался, что сам рассматривает возможность стать донором после смерти, если позволит здоровье и не изменятся взгляды. Он пояснил, что любит приносить пользу — участвует в благотворительных концертах и помогает животным, поэтому видит смысл в таком решении.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Тюмени медики провели уникальные операции, пересадив органы одного донора четырём пациентам. Благодаря этому были спасены человеческие жизни: больные получили почки, сердце и печень. Сердечную трансплантацию выполнили 44-летнему жителю Тюмени, который более двух лет находился в листе ожидания из-за дилатационной кардиомиопатии, сопровождавшейся критическим снижением фракции выброса. За это время ему четыре раза подбирали потенциального донора, однако пересадка каждый раз отменялась.

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Александра Мышляева
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