«Могут помочь»: Певец Гуров признался, что завещает органы медицине

Певец Илья Гуров высказался о возможности посмертного донорства органов, назвав это благородным делом. Об этом артист рассказал на премьере сериала «Хирург» Пятому каналу. По его мнению, легальное донорство заслуживает одобрения, а забота о других — важный современный тренд.

Илья Гуров поделился мнением о донорстве органов. Видео © Пятый канал

«Сейчас же очень, на самом деле, модно, и это очень хорошая мода, когда тебе некому что-то завещать, ты можешь завещать органы. Мне кажется, почему нет? Если ты всю жизнь был здоров, если ты вёл здоровый образ жизни, твои органы могут помочь другому», — подчеркнул Гуров.

Музыкант признался, что сам рассматривает возможность стать донором после смерти, если позволит здоровье и не изменятся взгляды. Он пояснил, что любит приносить пользу — участвует в благотворительных концертах и помогает животным, поэтому видит смысл в таком решении.