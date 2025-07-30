Актёр Алексей Гаврилов заявил, что Украина занимает первое место в мире по незаконной торговле органами. Об этом артист рассказал Пятому каналу.

Видео © 5-tv.ru, фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Сейчас самая главная страна в мире по торговле органами — это Украина. Это Украина, которая торгует органами и делает это не стесняясь», — сказал актёр.

Гаврилов убеждён, что прекратить эту преступную деятельность удастся лишь после победы России в специальной военной операции. По его словам, успешное завершение СВО позволит положить конец этой практике.

Также актёр обвинил украинские власти в использовании военного конфликта для достижения политических целей и обогащения за счёт стран-партнёров.