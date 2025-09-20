Турецкое кино — это не только сериалы: 5 фильмов, которые разобьют ваши стереотипы в щепки Оглавление «Айла: Дочь войны» (Ayla: The Daughter of War) «Хрупкие жизни» (Kagittan Hayatlar) «Чудо в камере № 7» (Yedinci Kogustaki Mucize) «Заканчивается посадка на рейс в Стамбул» (Istanbul Için Son Çagri) «Турецкий Геркулес» (Cep Herkülü: Naim Süleymanoglu) Life.ru рассказывает о турецких фильмах, которые высоко оценили зрители и критики. 19 сентября, 22:01 Лучшие турецкие фильмы — не только сериалы про любовь. Обложка © © Кадр из фильма «Чудо в камере № 7», режиссёр Мехмет Ада Озтекин / Kino-teatr, © Кадр из фильма «Хрупкие жизни», режиссёр Джан Улкай / Kino-teatr, © Кадр из фильма «Айла: Дочь войны», режиссёр Джан Улкай / Kino-teatr

Турция славится своими сериалами, которые конвейером выпускают один за другим. От этого часто страдает визуальный ряд, а сюжетные линии переписываются на ходу. Поэтому многие уверены, что качественных картин в турецком кинематографе мало. Но это не так. В Турции умеют снимать хорошие фильмы. Многие уже начинает перекупать Netflix.

«Айла: Дочь войны» (Ayla: The Daughter of War)

Фото © Кадр из фильма «Айла: Дочь войны», режиссёр Джан Улкай / Kino-teatr

Страна : Турция, Южная Корея

: Турция, Южная Корея Жанр : военное кино, драма

: военное кино, драма Дата выхода: 2017 год

2017 год Режиссёр : Джан Улкай

: Джан Улкай В главных ролях: Исмаил Хаджиоглу, Ким Соль, Четин Текиндор, Ли Гён-джин, Али Атай, Дамла Сонмез

В 2017 году на экраны вышел фильм режиссёра Джана Улкая «Айла: Дочь войны», который никого не оставил равнодушным. Это история офицера бригады «Северная звезда» Сулеймана, принимающего участие в Корейской войне на стороне США. После кровавого боя в деревне он находит маленькую девочку, у которой погибла мать. Офицер забирает её с собой, и его жизнь полностью меняется…

Этот фильм взял несколько престижных наград, в том числе премию за лучший монтаж на Международном кинофестивале в Кейптауне, премию за лучший фильм на Азиатском мировом кинофестивале и кинопремию года «Золотой туризм».

«Хрупкие жизни» (Kagittan Hayatlar)

Фото © Кадр из фильма «Хрупкие жизни», режиссёр Джан Улкай / Kino-teatr

Страна : Турция

: Турция Жанр : боевик, драма

: боевик, драма Дата выхода: 2021 год

2021 год Режиссёр : Джан Улкай

: Джан Улкай В главных ролях: Чагатай Улусой, Эмир Али Догрул, Эрсин Арыджы, Тургай Танюлькю, Селен Озтюрк

В 2021 году Улкай снял ещё один фильм, который покорил всех. Это драма «Хрупкие жизни». Парень Мехмет, зарабатывающий на жизнь сбором бумаги, встречает 8-летнего ребёнка Али. Мальчик заставляет его вспомнить тяжёлое детство. Мехмет намерен помочь ему отыскать свою семью.

Сюжет отчасти напоминает «Айлу: Дочь войны». В обоих фильмах ключевую роль играют встреченные на пути дети.

«Чудо в камере № 7» (Yedinci Kogustaki Mucize)

Фото © Кадр из фильма «Чудо в камере № 7», режиссёр Мехмет Ада Озтекин / Kino-teatr

Страна : Турция

: Турция Жанр : Драма

: Драма Дата выхода : 2019 год

: 2019 год Режиссёр : Мехмет Ада Озтекин

: Мехмет Ада Озтекин В главных ролях: Арас Булут Ийнемли, Ниса София Аксонгур, Дениз Байсал, Джелиле Тойон Уйсал

История разворачивается в 1983 году. Наивного дурачка-пастуха Мемо ложно обвиняют в убийстве дочери влиятельного офицера. Парень случайно оказался на месте происшествия и хотел спасти ребёнка, но всё обернулось против него. Мемо попадает в тюрьму, где сначала все над ним издеваются, а затем видят его истинную суть и доброту в сердце.

Это трогательный фильм о человечности и доброте. В основу сюжета лёг одноимённый корейский фильм.

«Заканчивается посадка на рейс в Стамбул» (Istanbul Için Son Çagri)

Фото © Кадр из фильма «Заканчивается посадка на рейс в Стамбул», режиссёр Гёненч Уйанык / Kino-teatr

Страна : Турция

: Турция Жанр : мелодрама

: мелодрама Дата выхода : 2023 год

: 2023 год Режиссёр : Гёненч Уйанык

: Гёненч Уйанык В главных ролях: Кыванч Татлытуг, Берен Саат, Энни Маккейн Энгман, Цзыхань Чжао, Майкл Лоайза, Джой Донз

«Заканчивается посадка на рейс в Стамбул» — один из последних снятых турецких фильмов на американский лад. По сюжету двое женатых людей проводят незабываемые вечер и ночь в Нью-Йорке. Фильм нетипичен для Турции из-за наличия откровенных сцен и эпизодов с алкоголем.

В главных ролях играют Кыванч Татлытуг и Берен Саат, воссоединения на экране которых ждали все турецкие фанаты. Больше 10 лет назад они покорили сердца всех после работы в сериале «Запретная любовь».

«Турецкий Геркулес» (Cep Herkülü: Naim Süleymanoglu)

Фото © Кадр из фильма «Турецкий Геркулес», режиссёр Озер Фейзиаглу / Kinopoisk

Страна : Турция

: Турция Жанр : биография, драма

: биография, драма Дата выхода : 2019 год

: 2019 год Режиссёр : Озер Фейзиаглу

: Озер Фейзиаглу В главных ролях: Селен Озтюрк, Йеткин Дикинджилер, Гюркан Уйгун

Биографический фильм об известном тяжелоатлете Наиме Сулейманоглу имеет высокий рейтинг, а в Турции им очень гордятся. В картине рассказывается о том, как парень низкого роста (147 сантиметров) стал трёхкратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира.

