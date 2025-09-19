Первый в мире ИИ-министр Diella выступила с речью перед чиновниками Албании
Первый в мире искусственный интеллект, назначенный на правительственную должность, выступил с речью перед коллегами-министрами в Албании. ИИ-бот по имени Диэлла (Diella), представший в образе женщины в национальном костюме, обратил внимание на ключевые положения конституции страны. Ролик с её речью опубликован в созданном для Диэллы аккаунте в соцсети.
Выступление Диэллы. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / diella4you
«Конституция говорит об институтах, служащих народу. Она не говорит о хромосомах, о плоти или крови. Она говорит об обязанностях, подотчетности, прозрачности и равных для всех условиях», — заявила цифровой министр.
В своём выступлении цифровой министр подчеркнула, что её главная цель заключается не в замене людей, а в оказании им всесторонней помощи. По информации издания, ранее премьер-министр Албании Эди Рама пояснил, что на Diella будут возложены обязанности по контролю за осуществлением государственных закупок.
Напомним, что Албания стала первым в мире государством, где на пост министра назначили нейросеть. Диэлла (значение имени — солнечный свет) будет управлять госзакупками. Цель такой необычной кадровой политики — добиться прозрачности в процессе важных для страны расходов и защитить его от коррупции.
