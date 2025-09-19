Путин исполнил мечту мальчика из Крыма, подарив ему шпица

Президент России Владимир Путин исполнил мечту крымского школьника из Гаспры, который написал ему письмо, подарив ему собаку породы шпиц. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в телеграм-канале.

«Всегда приятно быть причастным к исполнению хоть и небольшой, но такой сокровенной детской мечты. Кирилл Пономаренко из посёлка городского типа Гаспра муниципального округа Ялта написал письмо президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину и попросил подарок: собаку. Сегодня его мечта сбылась: от имени президента собака породы шпиц передана Кириллу и его маме Татьяне Сергеевне», — написал он.

Аксёнов добавил, что юный житель Крыма отличается отличной учёбой и активно участвует в школьных олимпиадах и конкурсах, за что неоднократно получал грамоты и дипломы. Глава региона пожелал школьнику дальнейших успехов в учёбе и достижения всех поставленных целей.