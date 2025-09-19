Путин исполнил мечту мальчика из Крыма, подарив ему шпица
Мальчик из Крыма с полученным в подарок от Владимира Путина шпицем. Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82
Президент России Владимир Путин исполнил мечту крымского школьника из Гаспры, который написал ему письмо, подарив ему собаку породы шпиц. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в телеграм-канале.
«Всегда приятно быть причастным к исполнению хоть и небольшой, но такой сокровенной детской мечты. Кирилл Пономаренко из посёлка городского типа Гаспра муниципального округа Ялта написал письмо президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину и попросил подарок: собаку. Сегодня его мечта сбылась: от имени президента собака породы шпиц передана Кириллу и его маме Татьяне Сергеевне», — написал он.
Аксёнов добавил, что юный житель Крыма отличается отличной учёбой и активно участвует в школьных олимпиадах и конкурсах, за что неоднократно получал грамоты и дипломы. Глава региона пожелал школьнику дальнейших успехов в учёбе и достижения всех поставленных целей.
