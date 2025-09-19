Больного раком мальчика, которому Путин помог вернуться в РФ, лечат в Дагестане
Врачи детской больницы Махачкалы. Обложка © Telegram / Минздрав РД
Мальчика с онкологическим заболеванием, доставленного из Китая по поручению президента России Владимира Путина, теперь лечат в Детской городской клинической больнице Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Республики Дагестан.
«Минздрав Дагестана оказывает всю возможную помощь ребёнку с тяжёлой патологией, перевезённому из Китая на Родину. Сейчас он находится на лечении в Детской городской клинической больнице, где его навестил замминистра здравоохранения РД Патхула Патхулаев. Он внимательно ознакомился с объёмом оказываемой терапии, поинтересовался, какие сложности есть у семьи малыша», — говорится в публикации ведомства.
Минздрав Дагестана оказывает всю возможную помощь ребёнку с тяжёлой патологией. Все усилия медиков направлены на стабилизацию и улучшение состояния мальчика.
Напомним, в сентябре мальчика с нейробластомой доставили на правительственном самолёте из Пекина в Москву по личному распоряжению Владимира Путина. Изначально ребёнка госпитализировали в НМИЦ онкологии имени Блохина для всесторонней диагностики. Позже глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что маленький пациент является жителем республики.