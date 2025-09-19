Больного раком мальчика, которому Путин помог вернуться в РФ, лечат в Дагестане

Мальчика с онкологическим заболеванием, доставленного из Китая по поручению президента России Владимира Путина, теперь лечат в Детской городской клинической больнице Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Республики Дагестан.

«Минздрав Дагестана оказывает всю возможную помощь ребёнку с тяжёлой патологией, перевезённому из Китая на Родину. Сейчас он находится на лечении в Детской городской клинической больнице, где его навестил замминистра здравоохранения РД Патхула Патхулаев. Он внимательно ознакомился с объёмом оказываемой терапии, поинтересовался, какие сложности есть у семьи малыша», — говорится в публикации ведомства.