Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 09:31

Больного раком мальчика, которому Путин помог вернуться в РФ, лечат в Дагестане

Врачи детской больницы Махачкалы. Обложка © Telegram / Минздрав РД

Врачи детской больницы Махачкалы. Обложка © Telegram / Минздрав РД

Мальчика с онкологическим заболеванием, доставленного из Китая по поручению президента России Владимира Путина, теперь лечат в Детской городской клинической больнице Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Республики Дагестан.

«Минздрав Дагестана оказывает всю возможную помощь ребёнку с тяжёлой патологией, перевезённому из Китая на Родину. Сейчас он находится на лечении в Детской городской клинической больнице, где его навестил замминистра здравоохранения РД Патхула Патхулаев. Он внимательно ознакомился с объёмом оказываемой терапии, поинтересовался, какие сложности есть у семьи малыша», — говорится в публикации ведомства.

Минздрав Дагестана оказывает всю возможную помощь ребёнку с тяжёлой патологией. Все усилия медиков направлены на стабилизацию и улучшение состояния мальчика.

Путин: Россия готова делиться с другими странами наработками по борьбе с раком
Путин: Россия готова делиться с другими странами наработками по борьбе с раком

Напомним, в сентябре мальчика с нейробластомой доставили на правительственном самолёте из Пекина в Москву по личному распоряжению Владимира Путина. Изначально ребёнка госпитализировали в НМИЦ онкологии имени Блохина для всесторонней диагностики. Позже глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что маленький пациент является жителем республики.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Дети
  • Китай
  • Минздрав РФ
  • Общество
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar