Ничего личного — просто бизнес для нужд ВСУ. В России национализируют фирмы, финансирующие Украину Оглавление Как владельцы сотового оператора финансируют терроризм «Рижский хлеб» с украинским привкусом. Кто донатит Украине с дохода предприятия Съел сухарики — поддержал ВСУ: как поддерживает Украину владелец «Кириешек» Горилка с кровью — зашкаливающая наглость украинского производителя в России Страна активно борется с проукраинскими бизнесменами, ведущими свою деятельность на территории России и донатящими ВСУ. На помощь Незалежной ежегодно из нашей страны выводятся огромные деньги. Кого уже поймали на горячем? 21 сентября, 21:15 Александр Васильев и Денис Штенгелов. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © VK / Александр Васильев, © РИА «Новости» / Павел Стефанский, © Shutterstock / FOTODOM / KapiKupi, Nesterenko Maxym

Как владельцы сотового оператора финансируют терроризм

Владельцы крупнейшего оператора связи Тамбовской области фирмы «Ланта», которых Генпрокуратура обвинила в финансировании ВСУ и потребовала конфисковать в доход государства телекоммуникационную компанию, похоже, пытаются спасти имущество. Генеральный директор «Ланты» Александр Васильев предложил отдать доли предприятия его сотрудникам.

Оператор обслуживает более 50 тыс. абонентов: среди них не только коммерческие структуры и жители региона, но и крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса. Его выручка за прошлый год составила более полумиллиарда рублей.

По данным следствия, Украину поддерживали все собственники предприятия: Васильев, которому принадлежит 49% «Ланты», и Александр Зайцев (51%). Помимо прочего в этом деле фигурирует и жена последнего Маргарита, а также болгарская ассоциация For free Russia association.

Александр Васильев. Фото © VK / Александр Васильев

Помимо того что её название как-то очень напоминает название одной из структур Ходорковского* — фонд Free Russia Foundation**, председателем ассоциации является беглый депутат Госдумы Геннадий Гудков***. Зайцевы активно участвовали в создании этой структуры и тратили собственные средства на изготовление и распространение агитматериалов, а также на аренду помещения в Софии, где прошло учредительное собрание.

Следователи считают, что и Зайцевы, и Васильев выступали за Украину ещё с 2014 года, в своё время донатили Навальному****, а позже Зайцевы открыто финансировали бандформирования «Айдар»*****, РДК***** и «Легион Свобода России»*****. Последнему в 2024 году приобрели автомобильную технику совокупной стоимостью более 24 млн рублей, а Маргарита также участвовала в организации аукционов по сбору средств в поддержку ВСУ и Нацгвардии Украины.

Добраться до Зайцевых сейчас проблематично — оба уже давно живут в Болгарии, хотя до последнего времени исправно получали доход от работы «Ланты», часть которого они тратили на Украину.

Супруги остановились на черноморском курорте Созополь — это в 34 км от Бургаса, крупнейшего города юго-востока республики. Здесь на Маргариту Зайцеву зарегистрирована фирма «Волф-2014», учреждённая в 2014 году, — она занимается торговлей и сдачей в аренду недвижимости. Бизнес работает в самом центре города — на площади Чёрное море, д.1 — с видом на побережье.

В России кроме «Ланты» у Зайцевых есть по ИП, занимающихся управлением собственной недвижимостью. На них оформлены участки земли, несколько торговых комплексов в Тамбове, а кроме этого — база отдыха «Берендей», расположенная в области. Именно через неё, как считает следствие, за время СВО было легализовано почти 300 млн рублей на экстремистские нужды.

Особняк Зайцевых в Тамбове выглядит могучим, но заброшенным. Будто здесь долго никто не живёт. Фото © yandex.ru/maps

«Рижский хлеб» с украинским привкусом. Кто донатит Украине с дохода предприятия

В июле 2025 года в Родниковский районный суд Ивановской области поступил иск о признании экстремистским и запрете объединения хлебопёков, контролирующего 50% компании «Рижский хлеб» стоимостью 1,5 млрд рублей.

Прокуратура установила, что часть прибыли предприятия направлялась через латвийский фонд на финансирование запрещённого в России террористического подразделения «Азов»***** и ВСУ. В объединении состоят граждане Латвии и Украины, занимающиеся противоправной деятельностью против интересов РФ. По данным следствия, с 2023 по 2025 год они перечислили более 36,8 тыс. евро на закупку оружия и боеприпасов.

Согласно данным бизнес-реестров, 50% предприятия владеет некий Сиренко Сергейс. Причём напротив его ФИО стоит пометка о гражданстве РФ. Life.ru удалось выяснить, что у Сергейса действительно латвийский паспорт, но у него есть двойник с совпадающей датой рождения — его зовут Сиренко Сергей Леонидович.

Таким образом, не исключено, что совладелец предприятия, выручившего за прошлый год более 1,5 млрд рублей, может иметь два гражданства и жонглировать ими, чтобы запутать контролирующие органы.

Сергейс Сиренко. Фото © VK / Сергейс Сиренко

Съел сухарики — поддержал ВСУ: как поддерживает Украину владелец «Кириешек»

В конце августа в Тверской районный суд Москвы поступило обращение Генпрокуратуры с требованием признать владельца торговых марок «Кириешки», «Балтимор», Calve и «Три корочки» Дениса Штенгелова, а также его отца Николая экстремистами. Как следствие — обратить в собственность государства акции группы компаний КДВ, под крышей которой работает производство этой продукции.

По версии следствия, с 2022 года Штенгелов-младший вывел из России более 21 млрд рублей, заработанных предприятиями группы, при этом часть из них пошла на помощь Украине. Он уже хорошо известен гражданам России как владелец сгоревшего в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибло 60 человек, включая 37 детей. Как и Зайцевы, он тоже живёт за рубежом — в Австралии. И тоже получает доход из России.

Сыну принадлежит кондитерская бизнес-империя, которая в год приносит сотни миллиардов рублей. В её центре находится АО «Кондитерус ком» с чистой прибылью за 2024 год в размере 13,4 млрд рублей. Оно, в свою очередь, владеет холдинговой компанией КДВ с чистой прибылью в 16,3 млрд рублей. А у КДВ уже 22 дочерние компании — по всей России, а также на Украине и в Киргизии. Совокупная чистая прибыль — десятки млрд. Генпрокуратура оценила капитализацию КДВ в 497 млрд рублей, ежегодный доход — в 756 млрд, валовую прибыль — в 139 млрд.

Денис Штенгелов. Фото © РИА «Новости» / Павел Стефанский

Штенгелов-старший — гражданин Украины, владелец двух крупных сельхозпредприятий, а в довесок занимался общественной деятельностью. Он стал вице-президентом запорожского областного союза промышленников и предпринимателей, был депутатом районной рады Запорожской области. А в 2018 году Николай Штенгелов получил благодарность за помощь ВСУ, воюющим в зоне так называемой АТО.

Горилка с кровью — зашкаливающая наглость украинского производителя в России

С начала этого года государство пытается национализировать находящиеся в России активы крупнейшей украинской алкогольной компании «Баядера Груп» стоимостью более 9 млрд руб., а также потребовать признать деятельность фирмы и её владельцев экстремистской.

По данным следствия, после начала СВО украинский холдинг и его собственники занимают антироссийскую позицию, развернув «русофобскую кампанию» по дискредитации Российской армии». Бенефициары компании оказывают финансовую помощь ВСУ, перечисляя на их нужды 2% прибыли от продажи своей продукции в России, а также сотрудничают с крупнейшими спонсирующими украинскую армию фондами.

Стоит отметить, что производитель вовсе не скрывает свою причастность к антироссийской деятельности. На сайте компании, стилизованном под украинскую вышиванку, сообщается, что за время СВО «Баядера» перечислила на нужды нацистских подразделений ВСУ более 200 млн рублей по текущему курсу. За это компания имеет грамоты и благодарности, в том числе и от полка «Азов»*****.

Свои взгляды украинская «Баядера» совсем не скрывает: «Поддержка ВСУ. Финансовая помощь украинской армии за время войны составила 85 миллионов гривен (по состоянию на январь 2025-го). Мы с гордостью храним грамоты, награды и трофеи от наших защитников. Имеем благодарности от командования ВСУ, УСН, ГУР МО, а также от 93-й, 95-й, 13-й, 112-й и других славных бригад, полка УСН «Азов»***** и от многих других подразделений». Фото © bayaderagroup

Официально в России «Баядера» представлена в виде ООО «Бизнес групп», которое контролирует Великоустюгский ликёро-водочный завод (ВУЛВЗ). Её основной владелец — «Фадел интернейшнл инк.» — зарегистрирован на Маршалловых островах. Судя по данным российских бизнес-реестров, на российском водочном заводе иностранцы в 2023 году заработали без малого 2 млрд рублей.

При этом у ООО «Бизнес групп» есть ещё один миноритарный владелец (в собственности всего 0,01% компании) — 49-летний гражданин России крымчанин Юрий Мокляк. Он же является и генеральным директором фирмы.

Как выяснил Life.ru, Мокляк является уроженцем Керчи, был (и, возможно, до сих пор является) гражданином Украины и работал в «Баядере» ещё при Украине. Российские следователи считают, что после начала СВО именно он стал доверенным лицом украинских бизнесменов: на него были переоформлены активы холдинга, а он, в свою очередь, позже оформил их на своих родственников и друзей.

По данным ЕГРЮЛ, официально в России Мокляк владеет торговой компанией НАТ («Национальные алкогольные традиции»), доходы которой в 2023 году составили без малого 22 млрд рублей. Возможно, это и есть как минимум часть российских активов украинских бизнесменов.

*Физическое лицо, включённое в реестр иностранных агентов. **Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории России. ***Включён в реестр иностранных агентов, а также перечень террористов и экстремистов. ****Включён в перечень террористов и экстремистов. *****Формирование признано террористическим, запрещено в РФ.

Авторы Евгений Кузнецов