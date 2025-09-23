Пять пилотов претендуют на звание чемпиона Гран-при Российской Дрифт Серии

На Moscow Raceway готовятся к юбилейному, 100-му этапу Российской Дрифт Серии. В сентябре здесь решится судьба чемпионских титулов RDS GP 2025 в личном и командном зачётах.

Фото © RDS GP / Предоставлено Life.ru

В финале поборются сразу пять пилотов. В фаворитах — Аркадий Цареградцев («LECAR Одержимые Моторспорт»). Чемпион 2022 года начинал сезон за пределами топа, но сумел подняться с 33-й позиции в личном зачёте на первую строчку. Благодаря уверенному стилю пилотажа Аркадий считается главным претендентом на чемпионский перстень, а запас в 181 балл даёт пилоту серьёзное преимущество перед соперниками.

Ближайший конкурент Цареградцева — Дамир Идиятулин из Fresh Racing. За годы выступлений он не раз подбирался к титулу, но всякий раз останавливался в шаге от успеха. В 2025-м заезды Идиятулина отличаются хладнокровием и точностью. Сейчас у него есть шанс впервые стать чемпионом.

Фото © RDS GP / Предоставлено Life.ru

За титул также соревнуются действующий победитель Артём Шабанов (TimeUp), а также Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto) и Антон Козлов (Carville Racing), которые стараются вернуть себе лидерские позиции.

В командной гонке расклад не менее напряжённый: на титул претендуют четыре коллектива: «LECAR Одержимые Моторспорт», Fresh Racing, TimeUp и Takayama Forward Auto. Итоговый результат во многом будет зависеть от того, как поведут себя пилоты каждого из составов на «обратной» конфигурации трассы.

Сюрпризы способны преподнести и другие гонщики. Евгений Лосев (Fresh Racing), Тимофей Добровольский, Роман Тиводар (оба — Takayama Forward Auto), представители LUKOIL Racing Drift Team и Predator Drift Team готовы вмешаться в борьбу.