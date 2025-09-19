На Камчатке за два часа зафиксированы шесть новых афтершоков

Сейсмологи зафиксировали шесть новых афтершоков на Камчатке в течение последних двух часов. Об этом сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Магнитуда всех афтершоков варьировалась в пределах от 4,0 до 6,0. Сейсмоактивность в регионе продолжается. Три из шести подземных толчков были ощутимыми для жителей региона. Мониторинг сейсмической обстановки продолжается в усиленном режиме.