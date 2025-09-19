Новое землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано на Камчатке. Об этом сообщили в региональном филиале Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр природного катаклизма находился в 192 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 18,7 км. В некоторых районах краевого центра ощущались подземные толчки силой до 4,3–4,8 балла.