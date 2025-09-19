Новое землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано на Камчатке
Обложка © Life.ru / Kandinsky
Новое землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано на Камчатке. Об этом сообщили в региональном филиале Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр природного катаклизма находился в 192 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 18,7 км. В некоторых районах краевого центра ощущались подземные толчки силой до 4,3–4,8 балла.
Напомним, что недавно Камчатка пережила мощное землетрясение. Подземные толчки достигали 7 баллов в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах. Разрушений после природного явления зарегистрировано не было. Кроме того, была снята угроза цунами для восточного побережья полуострова.