Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у берегов Индонезии

Эпицентр подземных толчков располагался на глубине в 67 километров и находился в 176 километрах к северо-западу от города Бенгкулу, численность населения которого достигает 300 тысяч человек. Пострадавших и разрушений нет. Землетрясение не вызвало в море цунами.

Ранее в Сети появились кадры землетрясения, произошедшего на Камчатке 13 сентября. Видео в различных региональных пабликах опубликовали местные жители, которые на себе ощутили земные толчки. При этом за один день на Камчатке произошло сразу два землетрясения, примерно равных по мощности.