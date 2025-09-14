Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 16:11

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у берегов Индонезии

Обложка © freepik / lifeforstock

Обложка © freepik / lifeforstock

Специалисты зафиксировали подземные толчки вблизи индонезийского острова Суматра, магнитуда землетрясения достигла 5,3. Такие данные приводит Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков располагался на глубине в 67 километров и находился в 176 километрах к северо-западу от города Бенгкулу, численность населения которого достигает 300 тысяч человек. Пострадавших и разрушений нет. Землетрясение не вызвало в море цунами.

В столице Турции произошло землетрясение
В столице Турции произошло землетрясение

Ранее в Сети появились кадры землетрясения, произошедшего на Камчатке 13 сентября. Видео в различных региональных пабликах опубликовали местные жители, которые на себе ощутили земные толчки. При этом за один день на Камчатке произошло сразу два землетрясения, примерно равных по мощности.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Индонезия
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar