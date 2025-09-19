В Москве потушили загоревшийся ангар с кислородными баллонами
В Москве на севере города потушили загоревшийся ангар с кислородными баллонами. Возгорание, по данным МЧС, охватило площадь около 300 квадратных метров.
В МЧС заявили, что ликвидировали пожар на площади 300 квадратных метров. Видео © Telegram / МЧС России
По данным телеграм-канала SHOT, пожар возник в ангаре со стройматериалами на улице Пёловская в Западном Дегунино. Внутри могли находиться люди, однако сообщений о пострадавших не поступало.
Ранее Life.ru сообщал о масштабном пожаре в Каменске-Шахтинском Ростовской области, где огонь уничтожил 13 домов, из которых шесть были жилыми. Губернатор региона Юрий Слюсарь оперативно направил на место руководителя департамента по ЧС. К счастью, по предварительным данным, никто не пострадал, хотя четыре дома выгорели дотла.
