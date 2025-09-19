В Москве потушили загоревшийся ангар с кислородными баллонами

В Москве на севере города потушили загоревшийся ангар с кислородными баллонами. Возгорание, по данным МЧС, охватило площадь около 300 квадратных метров.

В МЧС заявили, что ликвидировали пожар на площади 300 квадратных метров. Видео © Telegram / МЧС России

По данным телеграм-канала SHOT, пожар возник в ангаре со стройматериалами на улице Пёловская в Западном Дегунино. Внутри могли находиться люди, однако сообщений о пострадавших не поступало.