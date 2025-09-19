В российском регионе вызовут искусственный дождь из-за засухи
Власти Ростовской области совместно с Минсельхозом и Росгидрометом рассматривают возможность искусственного вызова осадков на фоне аномальной засухи. Об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, передает «Интерфакс». Министр уточнила, что подобные меры уже применялись в Ставропольском крае и показали результат.
«Посмотрим на ситуацию в сентябре-октябре. Если ожидания Росгидромета по объему осадков не оправдаются в октябре, будем предпринимать все необходимые действия», — пояснила Лут.
По оценке ведомства, ущерб сельскому хозяйству региона уже превысил четыре миллиарда рублей. В ближайшее время может быть принято решение о введении в Ростовской области режима чрезвычайной ситуации федерального уровня.