В семи округах Херсонской области ввели режим ЧС из-за засухи
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе региона. Причиной такого решения стала засуха.
«Подписал соответствующий указ — он распространяется на Алешкинский, Верхнерогачикский, Скадовский, Голопристанский, Нижнесерогозский, Каланчакский и Горностаевский округа. Будет действовать до особого распоряжения», — написал Сальдо в Telegram-канале.
Губернатор пояснил, что в течение месяца после введения режима, сельхозпроизводители и домохозяйства имеют право обратиться в местную администрацию, чтобы зафиксировать потери урожая. Это позволит им получить необходимую помощь.
