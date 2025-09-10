В семи округах Херсонской области ввели режим ЧС из-за засухи

«Подписал соответствующий указ — он распространяется на Алешкинский, Верхнерогачикский, Скадовский, Голопристанский, Нижнесерогозский, Каланчакский и Горностаевский округа. Будет действовать до особого распоряжения», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова раскрыла, как глобальный климатический сдвиг повлиял на Россию. В частности, по её словам, тёплый период года увеличился аж на 10 дней за последние три десятилетия.