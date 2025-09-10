Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 10:02

В семи округах Херсонской области ввели режим ЧС из-за засухи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotogurmespb

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotogurmespb

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе региона. Причиной такого решения стала засуха.

«Подписал соответствующий указ — он распространяется на Алешкинский, Верхнерогачикский, Скадовский, Голопристанский, Нижнесерогозский, Каланчакский и Горностаевский округа. Будет действовать до особого распоряжения», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Губернатор пояснил, что в течение месяца после введения режима, сельхозпроизводители и домохозяйства имеют право обратиться в местную администрацию, чтобы зафиксировать потери урожая. Это позволит им получить необходимую помощь.
Запорожье подверглось нашествию саранчи из-за засухи и боевых действий
Запорожье подверглось нашествию саранчи из-за засухи и боевых действий

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова раскрыла, как глобальный климатический сдвиг повлиял на Россию. В частности, по её словам, тёплый период года увеличился аж на 10 дней за последние три десятилетия.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Владимир Сальдо
  • Общество
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar