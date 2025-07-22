Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 18:05

Запорожье подверглось нашествию саранчи из-за засухи и боевых действий

Саранча в Запорожье. Обложка © УНИАН

Саранча в Запорожье. Обложка © УНИАН

Саранча массово залетает через открытые окна в квартире жителей Запорожья. Об этом сообщают местые паблики.

Регион подвергся настоящему нашествию насекомых за последние несколько дней. Эксперты объясняют ситуацию засушливым летом и невозможностью проводить должную обработку почвы из-за боевых действиях. В таких обстоятельствах саранча стремительно плодится и мигрирует на большие расстояния.

Тысячи вредителей уничтожают посевы: Саранча атаковала российский регион
Тысячи вредителей уничтожают посевы: Саранча атаковала российский регион

Ранее Life.ru рассказывал о необычной проблеме в Удмуртии. В селе Якшур-Бодья 3000 бесхозных куриц наводнили улицы. Как рассказали местные, птиц привезли на ферму, чтобы продать, но те разбежались. Выжить удалось не всем. В результате поля и территория фермы были усеяны тушками мёртвых птиц, а вместе с ними появился и соответствующий запах.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar