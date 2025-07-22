Запорожье подверглось нашествию саранчи из-за засухи и боевых действий

Регион подвергся настоящему нашествию насекомых за последние несколько дней. Эксперты объясняют ситуацию засушливым летом и невозможностью проводить должную обработку почвы из-за боевых действиях. В таких обстоятельствах саранча стремительно плодится и мигрирует на большие расстояния.

Ранее Life.ru рассказывал о необычной проблеме в Удмуртии. В селе Якшур-Бодья 3000 бесхозных куриц наводнили улицы. Как рассказали местные, птиц привезли на ферму, чтобы продать, но те разбежались. Выжить удалось не всем. В результате поля и территория фермы были усеяны тушками мёртвых птиц, а вместе с ними появился и соответствующий запах.