Тысячи вредителей уничтожают посевы: Саранча атаковала российский регион

В Волгоградской области зафиксировано нашествие саранчи. Местные жители сообщают о больших скоплениях вредителей, в частности, на дорогах вблизи Ленинска.

Нашествие саранчи в Волгоградской области. Видео © Telegram / Может спать спокойно

По информации Россельхозцентра, в регионе ведётся обработка территорий от саранчи. На днях в шести районах Волгоградской области, включая Ленинский, был введён режим повышенной готовности из-за угрозы распространения саранчи.

«На территории Савинского сельского поселения Палласовского района и Авиловского, Озёрского сельских поселений Иловлинского района обработали первые 171 га от саранчовых вредителей на пастбищных землях наземным и авиационным способом», — отметили в ведомстве.