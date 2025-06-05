Тысячи вредителей уничтожают посевы: Саранча атаковала российский регион
В Волгоградской области зафиксировано нашествие саранчи
В Волгоградской области зафиксировано нашествие саранчи. Местные жители сообщают о больших скоплениях вредителей, в частности, на дорогах вблизи Ленинска.
Нашествие саранчи в Волгоградской области. Видео © Telegram / Может спать спокойно
По информации Россельхозцентра, в регионе ведётся обработка территорий от саранчи. На днях в шести районах Волгоградской области, включая Ленинский, был введён режим повышенной готовности из-за угрозы распространения саранчи.
«На территории Савинского сельского поселения Палласовского района и Авиловского, Озёрского сельских поселений Иловлинского района обработали первые 171 га от саранчовых вредителей на пастбищных землях наземным и авиационным способом», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что пчёлы насмерть закусали ротвейлера и атаковали двух человек в Омске. Пчеловод после случившегося увёз ульи в лес, сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.
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