«Вонь невыносимая»: Три тысячи куриц заполонили село Якшур-Бодья в Удмуртии

В селе Якшур-Бодья Удмуртии 3000 брошенных кур заполонили улицы. О проблеме сообщил «Подъём».

Местные жители рассказали, что птиц привезли на ферму для продажи, но они разбежались, и не все смогли выжить. Теперь тушки валяются повсюду — в полях и на территории самой фермы. Люди жалуются на сильный запах разложения.

«Ситуация — кошмар. Повсюду трупы куриц. И в поле, а там мы ягоды собирали. На территории фермы тоже ужас: труп на трупе. Курицы по всей деревне уже. Вонь от трупов стоит невыносимая», — рассказала местная жительница.

В администрации Якшур-Бодьинского района пояснили, что кур доставил частный предприниматель с местной птицефабрики, но помещение для их временного содержания не соответствовало нормам. В ближайшее время птиц планируют перевести в другое место.