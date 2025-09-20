Интервидение
20 сентября, 04:41

Взлёт по тревоге: Польша ночью снова испугалась России и подняла истребители в небо

Польша подняла истребители на фоне активности России на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoGrzybowski

Польские военные снова подняли в воздух боевые истребители. Поводом стала активность России на Украине, о которой Варшава заявляет всё чаще.

В Оперативном командовании ВС Польши сообщили, что дежурные пары самолётов польской и союзнической авиации взлетели по тревоге, а ПВО и радиолокационные системы приведены в состояние максимальной готовности. По словам военных, меры направлены на защиту приграничных территорий, которые они называют «уязвимыми районами».

«Оперативное командование вооружённых сил следит за текущей ситуацией, а подчинённые силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», – подчеркнули в командовании.

Взрывы прозвучали в Днепре, Кривом Роге, Николаеве и Павлограде

Ранее Life.ru писал, что Польша обвинила Россию в нарушении зоны безопасности буровой платформы в Балтийском море. Варшава заявила, что два российских истребителя якобы пролетели слишком близко к объекту. Власти подчеркнули, что платформа находится в исключительной экономической зоне страны, хотя и за пределами её территориальных вод.

Юния Ларсон
