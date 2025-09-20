На Турцию обрушились оползни и наводнение на фоне разрушительных лесных пожаров
Из-за ливней в Турции произошли подтопления, оползни и обрушение моста
Из-за ливней в Ризе произошли подтопления, оползни и обрушение моста. Обложка © Х / nktamedya
В турецкой Ризе продолжительные ливни вызвали наводнения и подтопления, в двух районах города произошли оползни, а на трассе Чамлыхемшин обрушился мост. Жители, оказавшиеся в опасных зонах, были эвакуированы спасателями. Об этом сообщило издание Habertürk.
Из-за ливней в Ризе произошли подтопления, оползни и обрушение моста. Видео © Х / KokluDegisim
«Рекомендую нашим гражданам и сегодня оставаться бдительными. В частности, советую не находиться в местах, расположенных вдоль русел рек, в зонах подтопления и в районах с риском оползней», — предупредил губернатор Ризе Ихсан Селим Байдаш.
Ночные ливни вызвали серьёзные подтопления, оползни и разрушения инфраструктуры. Дорога к плато Айдер была закрыта, а обрушившийся мост на трассе Чамлыхемшин парализовал движение.
Из-за ливней в Ризе произошли подтопления, оползни и обрушение моста. Фото © Х / nktamedya
Спасательные службы эвакуировали людей, оказавшихся запертыми в своих домах. По последним данным, жертв нет.
Ранее в Турции произошёл крупный лесной пожар в окрестностях Аланьи, который угрожал отелям, где находились российские туристы. Очевидцы сообщали о сильном запахе гари и дыме, затягивающем небо, огонь быстро распространялся из-за сильного ветра, достигая жилых районов. Туристов пришлось эвакуировать.