На Турцию обрушились оползни и наводнение на фоне разрушительных лесных пожаров

В турецкой Ризе продолжительные ливни вызвали наводнения и подтопления, в двух районах города произошли оползни, а на трассе Чамлыхемшин обрушился мост. Жители, оказавшиеся в опасных зонах, были эвакуированы спасателями. Об этом сообщило издание Habertürk.

Из-за ливней в Ризе произошли подтопления, оползни и обрушение моста. Видео © Х / KokluDegisim

«Рекомендую нашим гражданам и сегодня оставаться бдительными. В частности, советую не находиться в местах, расположенных вдоль русел рек, в зонах подтопления и в районах с риском оползней», — предупредил губернатор Ризе Ихсан Селим Байдаш.

Ночные ливни вызвали серьёзные подтопления, оползни и разрушения инфраструктуры. Дорога к плато Айдер была закрыта, а обрушившийся мост на трассе Чамлыхемшин парализовал движение.

Из-за ливней в Ризе произошли подтопления, оползни и обрушение моста. Фото © Х / nktamedya