В Киеве создают энергетические острова для защиты от блэкаутов

Власти Киева создают систему «энергетических островов» для обеспечения бесперебойного электроснабжения критической инфраструктуры. Об этом сообщает украинский телеканал «Прямой».

«В Киеве создают энергетические острова для обеспечения бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры. Об этом «Прямому» рассказали в КГГА (Киевской городской госадминистрации)», — говорится в сообщении.

Согласно планам, коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» установит 19 когенерационных газопоршневых установок и две газотурбинные установки общей мощностью 108 МВт на восьми объектах. Дополнительно планируется монтаж 34 солнечных электростанций в жилом фонде города.