Не украсть и не втянуть. Неделя бессилия очередных русофобских потуг Запада Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как Запад снова пытается провернуть мошеннические схемы с российскими активами, но у него крошится зуб, и как Трамп вдохновился советской классикой. 20 сентября, 21:15 Евросоюз изобретает схему воровства у России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / motioncenter

Уходящая неделя прошла в безуспешных попытках Европы придумать способ украсть замороженные российские активы и с помощью различных провокаций втянуть Трампа в продолжение поддержки Украины. Забегая вперёд, можно сказать, что ни то ни другое у них не получилось. Но давайте подробнее.

Воровскую натуру Урсулы фон дер Ляйен просто разрывает от невозможности украсть российские активы. «Видит око, зуб неймёт». И это при том, что и Евросоюз в целом, и большинство входящих в него стран переживают тяжелейший дефицит финансов (а стоимость заимствований для Франции и Британии, например, выросла с начала года практически в три раза). А тут столько вожделенных денег, и вроде прямо в шаговой доступности — а никак. Как говорил известный персонаж «Ликвидации», аж зуб крошится.

Отобрать напрямую не получается, потому что против не только сам «евроклир», которому это грозит судебными исками в Дубае и Гонконге, легко могущими закончиться его банкротством, но и правительство Бельгии, понимающее, что в случае реализации этой кражи больше никто и никогда не принесёт свои деньги в их страну (и те, что уже принесли, заберут обратно).

Поэтому приходится пытаться придумывать какие-то сложные схемы. Сам факт, что нужны «схемы», наглядно доказывает, что совершается что-то преступное. Говоря прямо — кража.

Причём что по европейскому, что по британскому законодательству «присвоение чужого имущества в той или иной форме с целью получения прибыли» — это кража. Однозначно и неоспоримо.

И все эти «А давайте выпустим ценные бумаги под залог российских активов» — это не просто кража, но ещё и добавляется мошенничество. А любой, кто попытается такую «ценную бумагу» купить, мгновенно на ровном месте поднимет с пола статью за скупку краденого как минимум.

Так что даже если они решатся выпустить такие бумаги (а это беспрецедентно, для такого даже названия не придумали), то их просто никто в здравом уме не купит. Сейчас вообще дефицит свободной наличности на международном финансовом рынке, и даже законные долговые обязательства европейских стран никто особо покупать не хочет (или не может) — поэтому им приходится постоянно повышать проценты по кредитам. А тут заведомо уголовка с сомнительными перспективами и высокой вероятностью, что свои деньги обратно потенциальный инвестор не получит никогда. Без шансов.

Поэтому еврокомиссар Валдис Домбровскис (бывший министр оккупационной администрации на Украине) заявил, что «механизм передачи замороженных российских активов в виде кредита Киеву нуждается в дополнительной проработке, на это уйдут недели». Через недели, месяцы и даже годы кража всё равно останется кражей.

Еврокомиссия вновь пытается мошенничать с российскими активами. Фото © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Но «дурень думкой богатеет». Так что Урсула с Каей и Валдисом будут и дальше «думкать». Напряжённо, я бы даже сказал потужно.

Параллельно с этим продолжаются провокации с целью втянуть в украинский конфликт хотя бы кого-нибудь. После истории с «российскими дронами», которые завезли в Польшу, положили там аккуратно на земле и заявили, что они туда залетели, Польша не втянулась, США и НАТО тоже.

Кстати, в ходе этой истории ракета с F-16 попала в жилой дом в Польше, так что технически НАТО напало на Польшу. Но все сделали вид, что ничего не было. Ну упала и упала.

Но раз не сработало в Польше, нужны новые попытки. Сначала британский Карлик Третий на приёме в честь визита Трампа толкнул речь о «непоколебимой решимости продолжать поддерживать Украину». На что Трамп прочитал с бумажки собственную речь, где Украина даже не упоминалась. Зато был рассказ, как он помирил Абербайджан с Албанией (нет, я не опечатался).

Трамп вообще мастерски наловчился пассивно на тормозах спускать все попытки втянуть себя в блудняки. Ему: «Нужно сплотиться, чтобы отражать ужасную российскую агрессию», он в ответ: «А что это у вас жёлтое в тарелке? Дайте попробовать. Кстати, я великий миротворец, семь войн одним ударом закончил».

Трамп снова отвергает попытки ЕС перетянуть внимание на себя. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

И вот под конец недели в очередной попытке задействовать если не пятую, то хотя бы четвёртую статью устава НАТО, Эстония сообщила, что «Три российских истребителя залетели в эстонское воздушное пространство и находились там 12 минут!».

Российское МО сразу же это опровергло, заявив, что самолёты летели над международными водами и в воздушное пространство других стран не заходили (что легко проверяется показаниями радаров и бортовыми самописцами).

Кстати, ещё одно доказательство того, что Эстония врёт, — это простой факт, что такой истребитель на крейсерской скорости пролетает всю Эстонию с востока на запад за восемь минут, а с юга на север — за шесть. Чтобы находиться над Эстонией 12 минут, ему нужно летать кругами.

И, конечно же, эту историю сразу же потащили Трампу. С подачей «Ну что, и это терпеть будешь?!». На что Трамп ответил: «Мне позже об этой ситуации доложит разведка, тогда и думать буду».

А думать он будет о том, что через пару недель начинается новый финансовый год (в США он в октябре начинается), нужно принимать госбюджет, а он снова с огромным дефицитом. И Пауэлл, конечно, снизил учётную ставку ФРС, но теперь большой вопрос, кто по такой ставке будет покупать новые «трежерис» (их и по старой, более высокой, не покупали).

Плюс США по-прежнему не могут обойтись без российского урана для своих АЭС. Так что не до Украины.

Есть подозрение, что Трамп всё-таки смотрел некоторую советскую классику. «Такие вещи с кандачка не решаются, нам нужно посовещаться. Зайдите на недельке. А пока передайте ваш король наш пламенный привет».

Авторы Александр Роджерс