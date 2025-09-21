В Дербенте огонь от загоревшейся машины перекинулся на девятиэтажный дом

В Дербенте произошёл сильный пожар в жилом девятиэтажном доме. Очевидцы рассказали, что сначала загорелся припаркованный «мерседес», после чего огонь перекинулся на фасад здания. В данный момент крыша и фасад многоэтажки охвачены огнём, сообщает Telegram-канал SHOT.

Девятиэтажный дом горит в Дербенте. Видео © Telegram / SHOT

Предположительно, в автомобиле взорвался газовый баллон. После этого огонь охватил несколько этажей и крышу дома. Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется.

Экстренные службы эвакуируют жителей из здания. На месте работают сотрудники служб спасения. Информации о пострадавших пока нет.