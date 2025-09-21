В Дербенте ликвидировали пожар в девятиэтажке, из которой вывели 200 жильцов

Сотрудники МЧС эвакуировали 200 жильцов из горящего девятиэтажного дома в Дербенте. Никто из людей не пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

К моменту прибытия пожарных, огонь, который перекинулся на дом от горящей машины, успел распространиться на площади 300 квадратных метров.

«В 01:28 полная ликвидация пожара в многоквартирном доме по ул. Предгорная, 5, г. Дербент», — сообщили в республиканском управлении МЧС.