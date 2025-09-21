В Дербенте ликвидировали пожар в девятиэтажке, из которой вывели 200 жильцов
Обложка © ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Сотрудники МЧС эвакуировали 200 жильцов из горящего девятиэтажного дома в Дербенте. Никто из людей не пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
К моменту прибытия пожарных, огонь, который перекинулся на дом от горящей машины, успел распространиться на площади 300 квадратных метров.
«В 01:28 полная ликвидация пожара в многоквартирном доме по ул. Предгорная, 5, г. Дербент», — сообщили в республиканском управлении МЧС.
Напомним, сильный пожар в жилом доме Дербенте начался поздно вечером 20 сентября. По словам очевидцев, сначала загорелся припаркованный у дома автомобиль «мерседес», после чего огонь перекинулся на фасад здания и кровлю.