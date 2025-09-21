Интервидение
21 сентября, 10:28

Под Луганском два человека погибли при атаке ВСУ на АЗС

Пожар на АЗС в Первомайске ЛНР после атаки БПЛА полностью потушен. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по ЛНР

В Первомайске (ЛНР) беспилотник атаковал автозаправочную станцию. В результате загорелся резервуар с пропаном, погибли два человека. Об этом сообщили в МЧС Луганской Народной Республики.

Пожар на АЗС в Первомайске ЛНР после атаки БПЛА полностью потушен. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по ЛНР

«На место происшествия оперативно прибыли силы и средства МЧС России в составе 10 человек и 2 единиц техники. Огонь удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать, не допустив распространения пожара», — говорится в сообщении.

Также в результате ЧП уничтожены два легковых автомобиля и повреждено административное здание. Несмотря на оперативные действия спасателей, жертв избежать не удалось — два человека погибли.

Ранее в Васильевке ЛНР 12 человек пострадали при атаке ВСУ. Среди раненых есть младенец.

