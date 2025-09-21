Помощь не нужна: Стало известно, что в ближайшее время смогут производить в России самостоятельно

Россия практически достигла возможности самостоятельно создавать самолёты и авиадвигатели. Об этом журналисту «России 1» Павлу Зарубину заявил управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель», академик РАН Александр Иноземцев.

«Мы единственная страна в мире, которая может — к этому подходим уже почти — самостоятельно делать и самолёт, и двигатель. Никто, даже Соединённые Штаты, не могут без кооперации с Европой, с Японией. Мы это делали раньше и будем делать сейчас», — сказал он.

Академик подчеркнул, что Россия обладает опытом и технологиями для полного цикла производства авиационной техники и двигателей, в то время как многие другие страны вынуждены сотрудничать с международными партнёрами. Иноземцев напомнил о роли отечественных разработок в обеспечении независимости авиационной промышленности.