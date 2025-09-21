Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 15:11

Медведев сенсационно проиграл 196-й ракетке мира на турнире в Китае

Даниил Медведев уступил 196-й ракетке мира У Ибину на турнире ATP в Ханчжоу

Обложка © ТАСС / YOAN VALAT / EPA

Обложка © ТАСС / YOAN VALAT / EPA

В четвертьфинале турнира ATP в Ханчжоу россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от китайского теннисиста У Ибина. Матч закончился со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:4.

У Ибину 25 лет, он занимает 196-е место в мировом рейтинге, выиграл один турнир ATP и в 2022 году дошёл до третьего круга Открытого чемпионата США. Медведев, посеянный под вторым номером, занимает 18-е место в рейтинге ATP, имеет 20 титулов ATP и в 2021 году стал победителем Открытого чемпионата США. В полуфинале У Ибин сыграет с Александром Бубликом из Казахстана.

Даниил Медведев проиграл чемпиону из Москвы и не смог выйти в четвёртый круг «‎Мастерса»
Даниил Медведев проиграл чемпиону из Москвы и не смог выйти в четвёртый круг «‎Мастерса»

Напомним, на недавнем Us Open Медведев проиграл и закатил скандал. В результате его оштрафовали на 42,5 тысячи долларов.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Теннис
  • Даниил Медведев
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar