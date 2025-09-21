Медведев сенсационно проиграл 196-й ракетке мира на турнире в Китае

У Ибину 25 лет, он занимает 196-е место в мировом рейтинге, выиграл один турнир ATP и в 2022 году дошёл до третьего круга Открытого чемпионата США. Медведев, посеянный под вторым номером, занимает 18-е место в рейтинге ATP, имеет 20 титулов ATP и в 2021 году стал победителем Открытого чемпионата США. В полуфинале У Ибин сыграет с Александром Бубликом из Казахстана.