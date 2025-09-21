Штрафы для бабушек: Визит Санду на этнофестиваль в Кишинёве обернулся скандалом

Президент Молдавии Майя Санду вступила в публичный спор с гражданами из Гагаузии во время посещения Этнического фестиваля в Кишинёве. Об этом сообщает агентство Sputnik.Молдова.

Поводом для инцидента стало обращение к главе государства заместителя председателя Исполкома Гагаузии Виктора Петрова. Он указал президенту на присутствующих на фестивале пожилых женщин в национальных костюмах, половина из которых была оштрафована на крупные суммы. Петров задался вопросом, откуда пенсионеркам взять деньги для оплаты штрафов в размере 25 тысяч леев (около 127 тысяч рублей).

В ответ Санду обвинила Петрова в использовании граждан для своих целей. Обращаясь к женщинам из Гагаузии, президент заявила, что «надо жить на честные деньги».