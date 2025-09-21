Учёные раскрыли, кто помог русским одолеть армию Наполеона в 1812 году
ABC: Армию Наполеона в России убили два новых вида бактерий
Наполеон Бонапарт. Обложка © Wikipedia / Андреа Аппиани
Учёные обнаружили неожиданный фактор, способствовавший поражению армии Наполеона Бонапарта во время военной кампании 1812 года в России. Согласно исследованию, опубликованному в испанской газете ABC, анализ ДНК из зубов 13 солдат, найденных в массовом захоронении в Вильнюсе, выявил наличие двух опасных бактериальных инфекций.
Исследование останков из братской могилы, содержащей более 3200 тел, показало, что солдаты были инфицированы боррелией возвратного тифа и сальмонеллой паратифа типа C. Эти заболевания передавались через кровососущих паразитов, в частности вшей, и через загрязнённую воду и пищу.
Ранее историки предполагали, что основными причинами гибели наполеоновской армии были сыпной тиф и окопная лихорадка, однако современные генетические исследования не обнаружили следов соответствующих возбудителей. При этом паратиф, хотя и был распространён в Европе на протяжении тысячелетий, не упоминался в официальных отчётах из-за неспецифической симптоматики, которая могла маскироваться под другие заболевания. Например, головная боль, сыпь, рвота, потеря аппетита, слабость, диарея и другие проявления недуга.
