Генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин и великий русский полководец Михаил Кутузов на самом деле были хохлами, пошутил российский военный блогер, известный под псевдонимом Ветеран. Так он отреагировал на рассуждения депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* о том, что Красная армия якобы смогла одержать победу над войсками Наполеона Бонапарта и Третьим рейхом только благодаря командирам-украинцам.

«Если кто не знал, Кутузов и Сталин тоже, если что, были хохлами», — иронизирует военный корреспондент в ответ на странные рассуждения нардепа.

Ранее президент России Владимир Путин призвал сохранять историческую правду о Второй мировой войне и активно противостоять любым проявлениям расизма, ксенофобии и агрессивной политики. Он подчеркнул важность этой задачи как для нынешнего, так и для будущих поколений.