Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 08:06

«‎Кутузов и Сталин тоже хохлы»: Раду высмеяли после слов об украинских командирах Красной армии

Военблогер Ветеран в шутку назвал Сталина хохлом после слов Гончаренко* о ВОВ

Обложка © Wikipedia / James Abbe

Обложка © Wikipedia / James Abbe

Генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин и великий русский полководец Михаил Кутузов на самом деле были хохлами, пошутил российский военный блогер, известный под псевдонимом Ветеран. Так он отреагировал на рассуждения депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* о том, что Красная армия якобы смогла одержать победу над войсками Наполеона Бонапарта и Третьим рейхом только благодаря командирам-украинцам.

«Если кто не знал, Кутузов и Сталин тоже, если что, были хохлами», — иронизирует военный корреспондент в ответ на странные рассуждения нардепа.

Ранее президент России Владимир Путин призвал сохранять историческую правду о Второй мировой войне и активно противостоять любым проявлениям расизма, ксенофобии и агрессивной политики. Он подчеркнул важность этой задачи как для нынешнего, так и для будущих поколений.

Президент Кубы призвал поблагодарить СССР и Красную армию за победу в ВОВ
Президент Кубы призвал поблагодарить СССР и Красную армию за победу в ВОВ

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Великая Отечественная война
  • Иосиф Сталин
  • Украина
  • История
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar