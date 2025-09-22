Капсула времени с предупреждением о гибели человечества оказалась памятным ящиком XIX века

В Нью-Йорке якобы нашли капсулу времени, оставленную потомками с предупреждением о возможной гибели человечества. По версии СМИ, текст был датирован 2317 годом и содержал информацию о рисках, связанных с развитием биомашин и искусственного интеллекта.

Как сообщили в издании Science XXI, эта находка представляет собой «послание потомков». Однако проверка источников показала, что публикация не соответствует действительности. На самом деле речь идёт о свинцовом контейнере XIX века, заложенном в основание памятника генералу Конфедерации Роберту Ли в Ричмонде, штат Вирджиния.

Внутри находились три книги, среди которых альманах 1875 года и роман The Huguenot Lovers К. П. Э. Бёргвина, а также тканевый конверт и серебряная монета. Бумажные предметы были повреждены влагой и сохранились частично. Газеты конца XIX века указывали, что капсула могла содержать изображение Авраама Линкольна в гробу и предметы, связанные с Гражданской войной. Эти сведения не подтвердились: размеры контейнера оказались меньше предполагаемых, а материалом был свинец, а не медь.