22 сентября, 01:21

Капсула времени с предупреждением о гибели человечества оказалась памятным ящиком XIX века

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kostyantyn Skuridin

В Нью-Йорке якобы нашли капсулу времени, оставленную потомками с предупреждением о возможной гибели человечества. По версии СМИ, текст был датирован 2317 годом и содержал информацию о рисках, связанных с развитием биомашин и искусственного интеллекта.

Как сообщили в издании Science XXI, эта находка представляет собой «послание потомков». Однако проверка источников показала, что публикация не соответствует действительности. На самом деле речь идёт о свинцовом контейнере XIX века, заложенном в основание памятника генералу Конфедерации Роберту Ли в Ричмонде, штат Вирджиния.

Внутри находились три книги, среди которых альманах 1875 года и роман The Huguenot Lovers К. П. Э. Бёргвина, а также тканевый конверт и серебряная монета. Бумажные предметы были повреждены влагой и сохранились частично. Газеты конца XIX века указывали, что капсула могла содержать изображение Авраама Линкольна в гробу и предметы, связанные с Гражданской войной. Эти сведения не подтвердились: размеры контейнера оказались меньше предполагаемых, а материалом был свинец, а не медь.

А ранее в Швеции обнаружили деревянные конструкции и плетёные изделия, относящиеся к эпохе неолита — примерно пять тысяч лет назад. Все материалы будут тщательно задокументированы, а деревянные конструкции и окружающая среда восстановлены в цифровом виде, чтобы создать трёхмерную модель неолитического ландшафта и позволить виртуально прогуляться по эпохе пяти тысяч лет назад.

