В Швеции обнаружили предметы быта из эпохи неолита

В болоте возле Йерны (Герстаберг) археологи обнаружили деревянные конструкции и плетёные изделия, относящиеся к эпохе неолита — примерно пять тысяч лет назад. Об этом сообщили учёные из организации Arkeologerna.

Ранее на месте нынешнего болота находилось озеро, где рос водяной орех (sjönöt) — растение с твёрдыми колючими плодами. Они употреблялись в пищу как в сыром виде, так и после термической обработки и были важным источником питания для людей Южной и Центральной Европы в ранний и средний неолит.









В ходе раскопок учёные нашли горизонтальные и вертикальные брёвна, сваи с рублеными отметинами и плетёные конструкции. Радиоуглеродный анализ показал два периода использования: 3300–2900 гг. до н. э. и 2900–2600 гг. до н. э. Предполагается, что брёвна и сваи образовывали настилы и мостки, позволяя собирать плоды озёрного ореха в труднопроходимых местах, а плетёные изделия могли служить корзинами или ловушками для рыбы.

Рядом с болотом выявлены остатки хозяйственной зоны с очагами и небольшой столбчатой постройкой, вероятно, связанной с обработкой собранных плодов. Пока не удалось точно определить, какие неолитические группы действовали на этом участке. Предыдущие исследования связывали сбор озёрного ореха с культурой ямной керамики, но новые датировки открывают возможность участия и представителей культуры с воронкообразными чашами.

Осенью и зимой 2025 года археологи планируют изучить участок площадью 36 тысяч квадратных метров. Все материалы будут тщательно задокументированы, а деревянные конструкции и окружающая среда восстановлены в цифровом виде, чтобы создать трёхмерную модель неолитического ландшафта и позволить виртуально прогуляться по эпохе пяти тысяч лет назад.