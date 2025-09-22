«Мы сделаем это»: Трамп сообщил, о чём просил Кирк перед смертью
Трамп заявил, что Кирк перед смертью просил спасти Чикаго от преступности
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что незадолго до гибели консервативный активист Чарли Кирк обратился к нему с призывом спасти Чикаго от преступности. Заявление республиканца прозвучало на церемонии прощания в Аризоне.
«Одно из последнего, что он сказал мне: «Пожалуйста, сэр, спасите Чикаго». Мы сделаем это, мы спасём Чикаго от ужасных преступлений», — сказал хозяин Белого дома.
Напомним, в США проходила масштабная церемония прощания с убитым политическим активистом Чарли Кирком, которая собрала рекордное количество участников. По данным полиции, до 200 тысяч человек попытались посетить панихиду, что вдвое превышает первоначальные прогнозы. Основное мероприятие проходило на стадионе State Farm, максимальная вместимость которого составляет 73 тысячи человек.