«Мы сделаем это»: Трамп сообщил, о чём просил Кирк перед смертью

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что незадолго до гибели консервативный активист Чарли Кирк обратился к нему с призывом спасти Чикаго от преступности. Заявление республиканца прозвучало на церемонии прощания в Аризоне.

«Одно из последнего, что он сказал мне: «Пожалуйста, сэр, спасите Чикаго». Мы сделаем это, мы спасём Чикаго от ужасных преступлений», — сказал хозяин Белого дома.