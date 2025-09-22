Стали известны последние слова со стрима, во время которого от пыток друзей умер блогер

Популярный французский стример Рафаэль Гравен скончался во время прямой трансляции в Ницце. Его зрители заподозрили неладное после того, как 46-летний мужчина перестал подавать признаки жизни. Перед этим его пытали и унижали.

«Он в очень странной позе», — такими словами оборвался последний эфир блогера.

Как пишет «Лента.ру», в августе прошлого года его канал занял четвёртое место среди самых просматриваемых на платформе Kick, а аудитория достигала 3,4 миллиона подписчиков. Во время стримов его друзья Сафин Хамади и Оуэн Сеназандотти часто устраивали издевательства: обливались жидкостями, били и мешали спать.

Последний эфир длился более 12 дней. Именно тогда зрители заметили, что мужчина под одеялом не двигается. Товарищи пытались привести Гравена в чувство — в него даже бросили бутылку с водой, но реакции не последовало. После этого трансляция прервалась. Прибывшие врачи констатировали смерть стримера, а полиция изъяла оборудование и начала расследование.