22 сентября, 06:40

Стали известны последние слова со стрима, во время которого от пыток друзей умер блогер

Французский блогер Гравен умер в Ницце во время стрима после пыток друзей

Стример Рафаэль Гравен. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jeanpormanove

Популярный французский стример Рафаэль Гравен скончался во время прямой трансляции в Ницце. Его зрители заподозрили неладное после того, как 46-летний мужчина перестал подавать признаки жизни. Перед этим его пытали и унижали.

«Он в очень странной позе», — такими словами оборвался последний эфир блогера.

Как пишет «Лента.ру», в августе прошлого года его канал занял четвёртое место среди самых просматриваемых на платформе Kick, а аудитория достигала 3,4 миллиона подписчиков. Во время стримов его друзья Сафин Хамади и Оуэн Сеназандотти часто устраивали издевательства: обливались жидкостями, били и мешали спать.

Последний эфир длился более 12 дней. Именно тогда зрители заметили, что мужчина под одеялом не двигается. Товарищи пытались привести Гравена в чувство — в него даже бросили бутылку с водой, но реакции не последовало. После этого трансляция прервалась. Прибывшие врачи констатировали смерть стримера, а полиция изъяла оборудование и начала расследование.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Гравен, известный в сети под ником Jean Pormanove, умер в возрасте 46 лет прямо во время трансляции. Его тело нашли в ночь на 18 августа в доме в коммуне Конт. В прокуратуре Ниццы подтвердили, что начата проверка, однако предварительные данные не указывают на криминальный след. Для установления причины смерти назначена экспертиза.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Франция
  • Происшествия
