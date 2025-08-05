Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 09:46

От пряток до наручников: Стример Дюк Деннис задержан в Сан-Антонио из-за детской игры

В США задержан популярный блогер Деннис после игры в прятки в закрытом ТЦ

Дюк Деннис. Обложка © X @ImDukeDennis

Дюк Деннис. Обложка © X @ImDukeDennis

Популярный стример Дюк Деннис задержан в США за игру в прятки после закрытия ТЦ. 31-летний блогер попал в поле зрения полиции Сан-Антонио 2 августа, сообщает издание USA Today.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл, когда Деннис с товарищем остались в торговом центре после его закрытия и начали играть в прятки. Несмотря на неоднократные требования охраны покинуть помещение, стример продолжил игру.

«При попытке задержания подозреваемый пытался скрыться, что привело к дополнительному обвинению в уклонении от ареста», — пояснили в полиции.

Деннису были предъявлены обвинения по двум статьям: незаконное проникновение на частную территорию и сопротивление при задержании. После внесения залога в общей сумме 2 тысячи долларов (около 160 тысяч рублей) стример был отпущен на свободу вечером 3 августа.

К слову, у Денниса больше трёх миллионов подписчиков в ТikTok.

Дагестанский блогер прокатил осла на зиплайне и вогнал в ступор МВД
Дагестанский блогер прокатил осла на зиплайне и вогнал в ступор МВД

В конце июля сообщалось, что блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в незаконном выводе денег из России, продлили срок домашнего ареста. Звезда будет ограничена в своих передвижениях до 26 августа. Напомним, что Лерчек и её бывший супруг Артём Чекалин стали фигурантами нового уголовного дела. Их обвиняют в нелегальном переводе крупной суммы денег за границу, в частности в ОАЭ, с использованием поддельных документов. По данным следствия, таким образом они легализовали 251 миллион рублей.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • США
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar