От пряток до наручников: Стример Дюк Деннис задержан в Сан-Антонио из-за детской игры
В США задержан популярный блогер Деннис после игры в прятки в закрытом ТЦ
Дюк Деннис. Обложка © X @ImDukeDennis
Популярный стример Дюк Деннис задержан в США за игру в прятки после закрытия ТЦ. 31-летний блогер попал в поле зрения полиции Сан-Антонио 2 августа, сообщает издание USA Today.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл, когда Деннис с товарищем остались в торговом центре после его закрытия и начали играть в прятки. Несмотря на неоднократные требования охраны покинуть помещение, стример продолжил игру.
«При попытке задержания подозреваемый пытался скрыться, что привело к дополнительному обвинению в уклонении от ареста», — пояснили в полиции.
Деннису были предъявлены обвинения по двум статьям: незаконное проникновение на частную территорию и сопротивление при задержании. После внесения залога в общей сумме 2 тысячи долларов (около 160 тысяч рублей) стример был отпущен на свободу вечером 3 августа.
К слову, у Денниса больше трёх миллионов подписчиков в ТikTok.
В конце июля сообщалось, что блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в незаконном выводе денег из России, продлили срок домашнего ареста. Звезда будет ограничена в своих передвижениях до 26 августа. Напомним, что Лерчек и её бывший супруг Артём Чекалин стали фигурантами нового уголовного дела. Их обвиняют в нелегальном переводе крупной суммы денег за границу, в частности в ОАЭ, с использованием поддельных документов. По данным следствия, таким образом они легализовали 251 миллион рублей.