От пряток до наручников: Стример Дюк Деннис задержан в Сан-Антонио из-за детской игры

Популярный стример Дюк Деннис задержан в США за игру в прятки после закрытия ТЦ. 31-летний блогер попал в поле зрения полиции Сан-Антонио 2 августа, сообщает издание USA Today.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл, когда Деннис с товарищем остались в торговом центре после его закрытия и начали играть в прятки. Несмотря на неоднократные требования охраны покинуть помещение, стример продолжил игру.

«При попытке задержания подозреваемый пытался скрыться, что привело к дополнительному обвинению в уклонении от ареста», — пояснили в полиции.

Деннису были предъявлены обвинения по двум статьям: незаконное проникновение на частную территорию и сопротивление при задержании. После внесения залога в общей сумме 2 тысячи долларов (около 160 тысяч рублей) стример был отпущен на свободу вечером 3 августа.