Дагестанский блогер прокатил осла на зиплане и вогнал в ступор МВД
В Дагестане блогер прокатил осла на зиплайне
В Дагестане разгорелись нешуточные страсти из-за осла. Местный блогер решил шутки ради прокатить животное на зиплайне ради просмотров. Однако помимо лайков он собрал множество гневных комментариев зоозащитников, которые призвали привлечь мужчину к уголовной ответственности за жестокое обращение. МВД впало в тупик — осёл после аттракциона ни убит, ни ранен, а узнать его эмоциональное состояние весьма затруднительно.
Осла прокатили на зиплайне в Дагестане. © Telegram/ SHOT
«Конечно, нельзя полностью исключить тот факт, что животное в этот момент могло испытать тяжелейший стресс и, возможно, даже получило психологическую травму. <...> Как нельзя и исключать обратное - что ослу это путешествие могло очень понравиться и он испытал невероятные, яркие впечатления», — написала в своём телеграм-канале руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева.
Она заявила, что за 25-летний стаж работы сталкивается с подобным инцидентом впервые и не уверена, что блогера можно привлечь к статье по жестокому обращению с животными. Чувства осла в данной ситуации останутся загадкой, подчеркнула Гариева.
Ранее в Саратовской области дикая выдра пробралась в бассейн частного дома и покусала всю семью. Пострадавшим пришлось пройти курс уколов от бешенства. После инцидента животное самостоятельно покинуло участок.
Обложка © Telegram/ SHOT