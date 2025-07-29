Дагестанский блогер прокатил осла на зиплане и вогнал в ступор МВД

В Дагестане разгорелись нешуточные страсти из-за осла. Местный блогер решил шутки ради прокатить животное на зиплайне ради просмотров. Однако помимо лайков он собрал множество гневных комментариев зоозащитников, которые призвали привлечь мужчину к уголовной ответственности за жестокое обращение. МВД впало в тупик — осёл после аттракциона ни убит, ни ранен, а узнать его эмоциональное состояние весьма затруднительно.

Осла прокатили на зиплайне в Дагестане. © Telegram/ SHOT

«Конечно, нельзя полностью исключить тот факт, что животное в этот момент могло испытать тяжелейший стресс и, возможно, даже получило психологическую травму. <...> Как нельзя и исключать обратное - что ослу это путешествие могло очень понравиться и он испытал невероятные, яркие впечатления», — написала в своём телеграм-канале руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева.

Она заявила, что за 25-летний стаж работы сталкивается с подобным инцидентом впервые и не уверена, что блогера можно привлечь к статье по жестокому обращению с животными. Чувства осла в данной ситуации останутся загадкой, подчеркнула Гариева.