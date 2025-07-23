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23 июля, 14:40

Выдра захватила бассейн и атаковала семью в Саратовской области

SHOT: Дикая выдра покусала семью в Саратовской области

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Дикая выдра устроила купание в частном бассейне под Саратовом, однако неожиданный визит дикого животного закончился травмами для хозяев участка. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT.

«Один из милых пушистиков, которые сейчас так популярны в тиктоке, без приглашения заявился на участок», — говорится в публикации.

Хозяева застали хищницу. Видео © SHOT

Выдра проникла на территорию частного дома в селе Боковка и спокойно плавала в бассейне, пока её не заметили хозяева. При попытке прогнать животное оно укусило мужчину за ногу и напало на собаку. Пострадавшим пришлось пройти курс уколов от бешенства.

Собака, которая пострадала в бою с выдрой. Фото © SHOT

Собака, которая пострадала в бою с выдрой. Фото © SHOT

После инцидента животное самостоятельно покинуло участок. Отмечается, что выдры, несмотря на кажущуюся безобидность, являются дикими хищниками и могут проявлять агрессию при защите территории.

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Ранее в национальном парке «Земля леопарда», расположенном в Приморском крае, фотоловушка зафиксировала интересную сцену: амурская тигрица и её трое детенышей резвятся в грязи. Несмотря на воспитательные меры матери, тигрята, которым около полугода, наслаждались купанием.

Алиса Хуссаин
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