Выдра захватила бассейн и атаковала семью в Саратовской области
SHOT: Дикая выдра покусала семью в Саратовской области
Обложка © Шедеврум/Life.ru
Дикая выдра устроила купание в частном бассейне под Саратовом, однако неожиданный визит дикого животного закончился травмами для хозяев участка. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT.
«Один из милых пушистиков, которые сейчас так популярны в тиктоке, без приглашения заявился на участок», — говорится в публикации.
Хозяева застали хищницу. Видео © SHOT
Выдра проникла на территорию частного дома в селе Боковка и спокойно плавала в бассейне, пока её не заметили хозяева. При попытке прогнать животное оно укусило мужчину за ногу и напало на собаку. Пострадавшим пришлось пройти курс уколов от бешенства.
Собака, которая пострадала в бою с выдрой. Фото © SHOT
После инцидента животное самостоятельно покинуло участок. Отмечается, что выдры, несмотря на кажущуюся безобидность, являются дикими хищниками и могут проявлять агрессию при защите территории.
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