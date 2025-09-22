«Шоу не окупается»: Российских акробатов кинули на сотни тысяч в Таиланде

Двадцать пять российских акробатов цирка на воде остались без зарплаты после шести месяцев работы на Пхукете. Об этом артисты рассказали телеграм-каналу SHOT.

Тренировка российских акробатов в Таиланде. Видео © SHOT

По словам гимнастов, их пригласили работать в тайский цирк под руководством российского художественного руководителя Яны Шевченко. Контракт предполагал ежемесячную оплату в размере 1700 долларов (примерно 142 тысячи рублей), однако полную сумму никто из артистов так и не получил.

Видео © SHOT

Как сообщили россияне, администрация цирка ссылалась на то, что шоу не окупается, и перечисляла лишь незначительные суммы на проживание. При этом артистов заставляли платить за питание, которое по договору должно было быть бесплатным. В итоге каждый из них недополучил от 250 до 420 тысяч рублей.

Травма одной из артистки. Фото © SHOT

Артисты работали в антисанитарных условиях недостроенного цирка, спали на фитнес-ковриках после изнурительных репетиций. По их словам, медицинское обслуживание отсутствовало, а ненадёжный реквизит становился причиной частых травм. Из-за нехватки персонала к выступлениям иногда привлекали даже местных строителей.

В настоящее время акробаты пытаются взыскать с Шевченко невыплаченные деньги, однако она отвергает все обвинения.