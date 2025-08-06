В Москве лжепродюсер выманил миллионы, обещая детям карьеру в шоу-бизнесе

В столице задержали 18-летнего жителя Подмосковья, который выдавал себя за продюсера и обещал родителям продвижение их детей в музыкальной индустрии. Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, с 2024 по 2025 год молодой человек знакомился с семьями на мероприятиях для талантливых детей и убеждал их воспользоваться его «услугами».

«Он демонстрировал в телефоне свои совместные фотографии со знаменитостями, рассказывал о детях, которым якобы уже смог помочь, называл фамилии продюсеров, готовых вложиться в продвижение, обещал концерты и участие в популярных фестивалях», — поясняется в сообщении.

Под предлогом организации концертов, банкетов и внесения в списки участников шоу он выманивал деньги, но своих обещаний не исполнял. Общий ущерб составил свыше 2,8 млн рублей. Все средства были потрачены на личные нужды. Против задержанного возбуждено дело по статье о мошенничестве.