22 сентября, 07:26

Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В своём послании глава государства отметил бережное отношение еврейской общины к историческому наследию и древним традициям.

«Бережное отношение к истории своего народа, следование древним традициям сегодня служат духовной опорой для российских евреев, которые вносят важный вклад в развитие страны, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия», — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что праздник, знаменующий начало нового года по иудейскому календарю, призывает верующих к покаянию, обращает к милосердию и состраданию, символизируя приверженность высоким нравственным идеалам. Путин пожелал всем представителям еврейской общины здоровья, успехов и всего самого доброго.

Рош ха-Шана (с иврита — «Голова года») — еврейский Новый год, отмечаемый в первые два дня месяца тишрей. В 2025 году празднование начинается вечером 22 сентября и продлится до вечера 24 сентября. Это время глубокого самоанализа, покаяния и надежд на будущее.

