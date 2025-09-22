ДТП за 26 млн: Ferrari не пережил тест-драйва на казанской трассе

Инцидент с участием новейшего спорткара Ferrari 296 случился на платном участке автодороги, соединяющей Казань и Екатеринбург. Сообщил о данном происшествии Telegram-канал Ural Mash.

Новая Ferrari разбилась на трассе под Казанью. Видео © Telegram / Ural Mash

В материале упоминается, что в город недавно доставили партию эксклюзивных машин, включая модели Lamborghini и Porsche. Как предполагает источник, молодые люди устроили скоростной заезд на гоночных автомобилях, что и завершилось столкновением. Стоимость разбившегося Ferrari, по имеющимся данным, стартует с отметки в 26 миллионов.

Свидетели происшествия успели заснять его последствия: на кадрах запечатлён сильно повреждённый автомобиль, стоящий на дорожном полотне. Видео также демонстрирует многочисленные обломки деталей, разбросанные по асфальту. Оператор, снимавший происходящее, пояснил, что стал очевидцем инцидента.

По предварительной информации, управлял иномаркой 35-летний водитель. На место вызова незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных структур для оформления протокола.

«Осуществляется оформление всех необходимых процессуальных документов. Движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме», — отметили представители ГАИ в своём Telegram-канале.