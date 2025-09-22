В Херсоне в третий раз за день прогремели взрывы
Обложка © Сергей Мальгавко/ТАСС
В подконтрольном Киеву Херсоне в третий раз за сутки зафиксированы взрывы, сообщает издание «Общественное. Новости».
Ранее утром дважды приходили сообщения о хлопках в городе, однако сигнал воздушной тревоги так и не был объявлен. Подробности новых взрывов пока не уточняются.
Херсон находится под контролем украинских властей с ноября 2022 года, после того как ВСУ заняли город. В последние месяцы сообщения о взрывах и обстрелах там звучат регулярно.