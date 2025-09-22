Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 09:11

В Херсоне в третий раз за день прогремели взрывы

Обложка © Сергей Мальгавко/ТАСС

Обложка © Сергей Мальгавко/ТАСС

В подконтрольном Киеву Херсоне в третий раз за сутки зафиксированы взрывы, сообщает издание «Общественное. Новости».

Ранее утром дважды приходили сообщения о хлопках в городе, однако сигнал воздушной тревоги так и не был объявлен. Подробности новых взрывов пока не уточняются.

Херсон находится под контролем украинских властей с ноября 2022 года, после того как ВСУ заняли город. В последние месяцы сообщения о взрывах и обстрелах там звучат регулярно.

Новости СВО. ВС РФ продвигаются на севере ДНР и взяли под контроль трассу на Дружковку, Киев поручил оборону Херсона актрисе, 22 сентября
Новости СВО. ВС РФ продвигаются на севере ДНР и взяли под контроль трассу на Дружковку, Киев поручил оборону Херсона актрисе, 22 сентября
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar