Кремль ответил на очередную истерику Эстонии

Министерство обороны России отвергло обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наше министерство обороны категорически опровергло эти заявления. Более того, в заявлениях наших военных была дана отсылка на средства объективного контроля», — сказал Песков журналистам.