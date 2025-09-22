Кремль ответил на очередную истерику Эстонии
Песков: МО РФ опровергло обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia Kokhanevych
Министерство обороны России отвергло обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наше министерство обороны категорически опровергло эти заявления. Более того, в заявлениях наших военных была дана отсылка на средства объективного контроля», — сказал Песков журналистам.
Ранее МИД Эстонии заявил о якобы зафиксированном нарушении воздушной границы со стороны российских военных самолетов и вызвал российского посла для дачи объяснений. Речь идёт о вертолёте Ми-8, который без соответствующего разрешения находился в воздушном пространстве Эстонии в районе острова Вайндлоо в течение примерно четырёх минут.