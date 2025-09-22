Интервидение
22 сентября, 09:51

В Кремле назвали единственный выход из палестино-израильского конфликта

Песков: Палестино-израильский конфликт переживает самую острую и трагичную фазу

Обложка © AP Photo/Aurelien Morissard

Палестино-израильский конфликт сегодня находится в самой острой и трагичной фазе за всю свою историю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«(Палестино-израильский конфликт — ред.) сейчас переживает, пожалуй, самую острую фазу за всю свою историю. И самую трагичную», — сказал он журналистам.

Песков подчеркнул, что Россия продолжает выступать за двугосударственное решение как единственно возможный вариант урегулирования.

«Мы остаемся приверженными основополагающим резолюциям Совбеза ООН и международной позиции о возможности урегулирования палестино-израильской проблемы на базе двугосударственного подхода. Поэтому этот наш подход сохраняется, и мы исходим, что это единственный возможный путь для поисков развязки этого сложнейшего и застарелого конфликта», — отметил представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о твёрдом намерении страны противостоять признанию палестинской государственности на всех возможных площадках, включая ООН. По его словам, создание такого государства является «наградой для терроризма» и представляет угрозу для существования Израиля.

