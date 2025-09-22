Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 10:02

Лукашенко назвал закрытие польской границы шагом против Китая

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие польской границы — это не столько удар по Минску, сколько недружественный политический шаг против Китая. На встрече с представителем КПК Ли Си он отметил, что Польша действует скорее «в интересах других государств» и пытается играть имиджевую роль.

По словам Лукашенко, «такая империя, как Китай, запросто справится» с подобными вызовами, а белорусская сторона готова предоставить Пекину данные о ситуации.

Закрытие границы Польша объяснила проведением учений «Запад-2025». Ограничения касаются въезда и выезда для людей, грузового автотранспорта и железной дороги. Мера введена «до дальнейшего уведомления». В Минске этот шаг назвали безосновательным, а в Москве — предупредили о возможных последствиях.

Польша одним опрометчивым шагом поставила под удар всю торговлю Европы и Китая
Польша одним опрометчивым шагом поставила под удар всю торговлю Европы и Китая
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Китай
  • Белоруссия
  • Польша
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar