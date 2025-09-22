Лукашенко назвал закрытие польской границы шагом против Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие польской границы — это не столько удар по Минску, сколько недружественный политический шаг против Китая. На встрече с представителем КПК Ли Си он отметил, что Польша действует скорее «в интересах других государств» и пытается играть имиджевую роль.