Лукашенко назвал закрытие польской границы шагом против Китая
Обложка © Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие польской границы — это не столько удар по Минску, сколько недружественный политический шаг против Китая. На встрече с представителем КПК Ли Си он отметил, что Польша действует скорее «в интересах других государств» и пытается играть имиджевую роль.
По словам Лукашенко, «такая империя, как Китай, запросто справится» с подобными вызовами, а белорусская сторона готова предоставить Пекину данные о ситуации.
Закрытие границы Польша объяснила проведением учений «Запад-2025». Ограничения касаются въезда и выезда для людей, грузового автотранспорта и железной дороги. Мера введена «до дальнейшего уведомления». В Минске этот шаг назвали безосновательным, а в Москве — предупредили о возможных последствиях.