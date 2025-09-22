Ты знаешь, кто мой дядя? Поедешь на СВО! Кем оказался малолетний барнаульский мажор-скандалист, угрожавший оппоненту армией Оглавление Ничего святого: почему молодёжь шлёт всех на СВО Мажор Ерошкин — откуда он взялся и кто его родня Чем всё может закончиться В Барнауле в пьяной разборке у местного ночного клуба один из посетителей грозил своему оппоненту отправить того на СВО, прикрываясь именем своего якобы высокопоставленного родственника. Кто этот мажор и чем известна его семья? 22 сентября, 12:05 Александр Ерошкин — алтайский мажор, заявляющий о своих серьёзных связях. Коллаж © Life.ru. Обложка © VK / Александр Евгеньевич, © Freepik

Ничего святого: почему молодёжь шлёт всех на СВО

Молодой человек в футболке у барнаульского ночного клуба «Крыша» бросался на оппонента с криками: мол, я тебя на СВО отправлю. Происходящее сняли очевидцы, выложившие конфликт в Сеть. Ролик тут же стал вирусным и вызвал нешуточный скандал.

— Братан, ты завтра на фронт уедешь, я тебе говорю. Ты попал просто конкретно! В Алейске кто на меня наезжал, уже давно не живёт, и ты жить не будешь. Все, кто на меня наезжал, уже двухсотыми там валяются! Ты знаешь, кто мой дядька? — заявлял герой сюжета.

Конфликт в Барнауле с Ерошкиным, который вызвал скандал. Видео © Telegram / yurasumy

Произошедшее сразу напомнило другую выходку — дочери главы Нюксенского района Вологодской области Юлии Шевцовой. Девушка точно так же, не выбирая выражений, грозила своим обидчикам.

— Ты что, фраер, попутал? Знаешь, кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим, — заявила 19-летняя Ксения Шевцова в ролике, опубликованном ею в соцсетях.

В результате в Интернете вспыхнула очередная дискуссия о вседозволенности детей сильных мира сего. Комментаторы отмечали, что инцидент прямо подпадает под ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации). А кроме этого, может отражать «настроения в определённой социальной страте».

Мажор Ерошкин — откуда он взялся и кто его родня

Очень быстро выяснилась личность угрожавшего — это был Александр Ерошкин из городка под Барнаулом, Алейска. Похоже, с ним уже успели провести воспитательную беседу, и вскоре он уже извинялся на камеру.

Судя по странице Ерошкина в ВК, он стремится к успеху. Фото © VK / Александр Евгеньевич

— Я, Ерошкин Александр Евгеньевич, извиняюсь перед всеми, кто воюет на СВО. Я был пьяный очень сильно, поэтому извиняйте меня очень сильно, пожалуйста. Я очень плохо себя повёл, — запинаясь и слушая подсказки людей за кадром, начитывал на камеру, похоже, ещё не очень трезвый парень.

Теперь публика в Интернете пытается выяснить, кто тот самый дядя, которым бравировал «мажор».

Life.ru сумел достоверно выяснить, что семья Ерошкина хорошо известна в Алейске. Дядя у него есть — и не один, большинство из его родственников-мужчин — из силовых ведомств, даже родня по линии матери. Официально семейство в городе имеет хорошую репутацию. Главный в ней — дед, Юрий Ерошкин, начальник дежурной части МО МВД «Алейский». Его портрет долгие годы висел на городской Доске почёта.





Отец дебошира — Евгений Ерошкин — работал в отделе вневедомственной охраны при ОВД города. Его братья — силовики. Сергей служил в полку оперативного назначения ВВ МВД РФ. Даже сам Ерошкин-младший в детстве носил погоны КК — кадетского корпуса. Учился и воспитывался в духе службы Отечеству.

При этом в биографии Александра Ерошкина есть одна деталь, которая странным образом согласуется с учинённым им конфликтом у барнаульского ночного клуба. В описании личных данных на странице дебошира в ВК есть заполненная графа «Место работы». В ней Ерошкин указал группу в ВК, в которой публикуется информация, по формату близкая к идеологии АУЕ*. Владелец паблика — гражданин Украины, который через соцсеть собирает донаты в рублях.

Чем всё может закончиться

Как сообщается, конфликт у ночного клуба взяли на контроль правоохранители. По данным МВД, конфликтующие разошлись самостоятельно, заявлений ни от одной из сторон не поступало.

— Надзорные мероприятия поставлены на контроль органами правоохранительной системы Алтайского края. По результатам проверки будут установлены обстоятельства, участники конфликта и возможные пострадавшие стороны, — сообщили в УМВД по Барнаулу.

* Организация, признанная в России экстремистской.

Авторы Евгений Кузнецов