Путин заявил о демонтаже системы ядерных соглашений с США
Обложка © Life.ru
Система договоров между Россией и Соединёнными Штатами, регулирующих контроль над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями, оказалась практически уничтожена. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.
«Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями», — заявил Путин.
Ранее Путин заявил об отсутствии у России интереса в гонке вооружений. Он отметил, что РФ уверена в надёжности и действенности национальных сил сдерживания.