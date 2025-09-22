Интервидение
22 сентября, 12:25

Путин заявил о демонтаже системы ядерных соглашений с США

Обложка © Life.ru

Система договоров между Россией и Соединёнными Штатами, регулирующих контроль над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями, оказалась практически уничтожена. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями», — заявил Путин.

Полное видео важного заявления Путина на Совбезе

Ранее Путин заявил об отсутствии у России интереса в гонке вооружений. Он отметил, что РФ уверена в надёжности и действенности национальных сил сдерживания.

Вероника Бакумченко
